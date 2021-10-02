كشفت مصادر قانونية مطلعة، أن الشيخ محمود شعبان طلب أثناء التحقيق معه فى القضية الجديدة التي تحمل الرقم 595 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، سماع شهادة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، و7 مشايخ آخرين من بينهم الداعية محمد حسان، وذلك بشأن الاتهام الموجه له بالترويج للأفكار التكفيرية داخل محبسه، أثناء فترات التريض بالقضية الأولى التي تحمل الرقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن نيابة أمن الدولة العليا واجهت الداعية فى جلسة التحقيق أمس الأول، بما منسوب إليه من اتهامات فى محضر التحريات بشأن قيامه بنشر الفكر التفكيري داخل السجن، وذلك أثناء قضائه فترات التريض أثناء فترة حبسه بالقضية رقم 771 لسنة 2020 والتي أخلي سبيله منها منذ أيام، مشيرة إلى أن شعبان أنكر الاتهام، وطلب سماع شهادة شيخ الأزهر والشيخ أسامة عبد العظيم أستاذ أصول الفقه المتفرغ، ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر.

وأضافت المصادر أن شعبان طلب خلال جلسة التحقيق، الاستماع إلى شهادة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوموسى، أستاذ البلاغة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والأستاذ الدكتور محمود محمد توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، والداعية محمد حسان، فضلا عن شيخيين محبوسين، هما، حسن أبو الأشبال، ومحمد المنشد.

وتابعت المصادر أن شعبان نفى فى التحقيقات قيامه بنشر الفكر التكفيري داخل السجن، قائلا إنه يحارب هذا الفكر بكل صوره بشهادة كل من يعرفه عن قرب وعمل معه.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، فى ختام جلسة التحقيق مساء الخميس، حبس شعبان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية الجديدة، بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت يوم الإثنين الماضي، إخلاء النيابة سبيل محمود شعبان، على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، إلا أنه أثناء إنهاء الإجراءات تبين اتهامه فى قضية جديدة.