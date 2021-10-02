حجازي: فرحة جماهير الاتحاد مضاعفة بعد الفوز على الأهلي

أعرب أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي السعودي بهدفين نظيفين، أحرز منها الدولي المصري هدفًا ضمن منافسات الجولة الـ7 من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث حجازي عن الفوز على الأهلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ssc»:" الحمد لله حققنا فوزًا هامًا، كنا نسير بشكل جيد الفترة الماضية".

وأضاف:" كنا في احتياج لنقاط المباراة الثلاثة لأننا أهدرنا نقطتين المباراة الماضية، قدمنا أداءًا جيدًا في مباراة اليوم خاصة في شوط المباراة الثاني، الخصم كان أفضل في الشوط الأول، ولكننا تداركنا أخطائنا وعرفنا نقاط قوتنا والضعف ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأوضح:" أردنا الفوز على الأهلي لأننا نعلم أن فرحة الجماهير ستكون مضاعفة بعد عودة اللعب على ملعبنا".

وأشار:" من المهم بالنسبة لنا دخول فترة التوقف فائزين، والأجواء ستكون إيجابية في اتحاد جدة بعد تحقي الفوز وخلال فترة التوقف المقبلة".

وأتم الدولي المصري:" لدينا هدف كبير في اتحاد جدة منذ بداية الموسم نعمل على تحقيقه، وإن شاء الله نحقق أهدافنا، وأهدي هدفي اليوم لأبنائي".

وفي سياق متصل احتفل حجازي بالفوز الذي حققه فريقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صورًا من المباراة معلقًا عليها:" جدة بالأصفر..3 نقاط، شبك نظيفة، سجلت هدفًا".