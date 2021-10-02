حكومة بيرو تصادق على التجديد لخوليو بيلاردي في منصب رئيس البنك المركزي

صادقت حكومة بيرو الجديدة على التمديد لخوليو بيلاردي في منصب رئيس البنك المركزي لمدة خمس سنوات أخرى، مما يضمن الاستمرارية في البنك وسط ارتفاع التضخم وضعف العملة، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن الخبراء الاقتصاديين روكسانا بارانتيس وخوسيه تابارا وجيرمان ألاركو تم تعيينهم في مجلس إدارة البنك المركزي. ولم يتم الإعلان عن التعيينات بعد في الجريدة الرسمية.

وتعين الحكومة أربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي في بيرو، بينما يعين الكونجرس الثلاثة الآخرين. وسيستمر بيلاردي، الذي يرأس البنك منذ عام 2006، في منصبه حتى يوليو 2026. وأفادت أنباء بأنه وافق على البقاء في البنك في أوائل أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية أمس الجمعة بأن التضخم تسارع إلى 23ر5 % في سبتمبر، بوتيرة أسرع من متوسط تقدير محللي بلومبرج الذي بلغ 83ر4 %.