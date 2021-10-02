وزير الصحة السويسري يقترح مكافأة الأشخاص الذين يقنعون آخرين بالتطعيم ضد كورونا

اقترح وزير الصحة السويسري منح الأشخاص، الذين يقنعون أصدقاءهم أو زملاءهم أو أقاربهم بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مكافأة مالية؛ بهدف التشجيع على أخذ اللقاح.

وقال وزير الصحة آلين بيرسيت، أمس الجمعة، إن الأشخاص الذين يشجعون آخرين على الحصول على اللقاح، سيتم منحهم إيصالات بقيمة، 50 فرانكا (53 دولارا).

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، إذا قام الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم، بتمرير اسم الشخص، الذي أقنعهم بالقيام بذلك، حسب اقتراح وزير الصحة.

ويمكن الآن للكانتونات في سويسرا التعليق على الفكرة، ومن المقرر صدور قرار نهائي في منتصف أكتوبر الجاري.

وتتألف سويسرا من 26 كانتونا.

كل كانتون له الحرية الكاملة في اختيار التنظيم الداخلي الخاص به

وأضاف وزير الصحة أن 46ر58% من السويسريين، حصلوا على تطعيم كامل، طبقا لبيانات وزارة الصحة العامة. وتلك النسبة ضعيفة للغاية، بالنسبة للحكومة لرفع إجراءات الحماية، مثل المتطلبات الخاصة بارتداء كمامات في وسائل النقل العام، على سبيل المثال.

وتعتزم الحكومة أيضا إقامة 50 مركز تطعيم آخر متنقلا.