مقتل جندي وجرح 3 آخرين من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار بشمال مالى

لقي أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة اليوم السبت بعد انفجار في سيارتهم في مالي حيث ينتمى هؤلاء الأفراد لبعثة مينوسما لحفظ السلام في دولة مالى الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال متحدث باسم بعثة مينوسما إن سيارتهم مرت فوق متفجرات بالقرب من مدينة تيساليت. ولا تزال جنسيات الضحايا غير واضحة.

وتقع مالي في منطقة الساحل ، التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر وجنوب الصحراء وهي تمثل جزءا من العالم أصبح غير مستقر بشكل متزايد بسبب نشاط الجماعات المسلحة المتزايد في السنوات الأخيرة. وتعهدت بعض هذه الجماعات بالولاء لتنظيمى القاعدة أو الدولة الإسلامية داعش، الأمر الذي دفع إلى وجود قوات حفظ سلام أجنبية.

وقتل جندي فرنسي في عملية برخان لمكافحة التمرد فى الساحل الأفريقى والتي يبلغ قوامها 5100 جندي في مالي الأسبوع الماضي . وتعتبر أعمال حفظ السلام في مالي من الأعمال المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص لأن البلاد تقودها حكومة انتقالية بعد انقلابين .





