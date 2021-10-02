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3 وديات تجهز فاركو لمباريات الدوري الممتاز

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 1:34 م

استقر الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، على خوض ثلاثة تجارب ودية استعدادا لمباريات الدوري الممتاز والذي سينطلق في أكتوبر الجاري.

ويلعب فاركو مع كلا من البنك الأهلي الإثنين المقبل، ثم الاسماعيلي الخميس القادم على أن يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب في 12 أكتوبر الجارى، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل الدوري.

وينتظم فاركو في معسكر مغلق بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.

وأقام فاركو معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر وخاض خلاله عدد من التجارب الودية مع أندية القسم الثاني.


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