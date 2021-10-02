إكسبو دبي: حماية العمال الذين تولوا بناء مواقع الحدث شكلت أولوية قصوى

قالت إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" إن حماية العمال الذين تولوا بناء مواقع الحدث "شكلت أولوية قصوى".

وقالت إدارة المعرض في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم السبت إن "سياسات ومعايير وعمليات عالمية المستوى تحمي وتدعم صحة وسلامة ورفاهية جميع المشاركين في (إكسبو 2020 دبي)".

وتابعت الإدارة: "نحن ملتزمون بالمعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا ولمقاولينا وسنظل نركز بشدة على العمل معًا للتحسين المستمر".

وأكملت الإدارة: "أنجزنا حتى الآن أكثر من 247 مليون ساعة عمل منذ سبتمبر 2015، وخلال تلك السنوات، كانت هناك للأسف ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل، و72 إصابة خطرة حتى الآن" موضحة "تُصنف الإصابة الخطرة على أنها أي إصابة تسبب توقفاً عن العمل لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، والتي يمكن أن تتراوح من كسر بسيط إلى علاج ضربة الشمس".

وأوضحت إدارة المعرض أن "معايير ضمان رعاية العمال ملزمة في كل عقودها، وتراعي القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة والمتطلبات المتبعة في أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى المتطلبات الخاصة في إكسبو 2020".

واستطردت الإدارة: "معدل تكرار الحوادث (إيه أف إر) لدينا هو 03ر0 للمقارنة، فإن معدل تكرار حوادث الصحة والسلامة والبيئة في المملكة المتحدة في قطاع البناء هو 07ر0".

وأضافت الإدارة: "يجب على جميع المقاولين والأطراف الثالثة الذين نعمل معهم الامتثال لمعايير الضمان الخاصة بنا وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة وأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات أو قرارات أو توجيهات أخرى صادرة عن السلطات المختصة".

وقالت إدارة المعرض: "تتطلب معاييرنا من المقاولين تطوير وتنفيذ خطة عمل خاصة بالطقس تتضمن تفاصيل الترتيبات للعمل بأمان في درجات الحرارة المرتفعة، ويُطلب من جميع المقاولين إنشاء محطات طقس معايرة للمشروع تراقب حد العمل الحراري".

واختتمت الإدارة: "تم تحديد المعايير المحددة حول مرافق الإقامة والصرف الصحي وساعات العمل ووقت الراحة والحماية من حوادث العمل والمخاطر والأمراض بالتفصيل في معايير ضمان إكسبو 2020".