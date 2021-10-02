وصل حجم الأصول المدارة لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إلى 800 مليون جنيه، موزعة على 3 صناديق، هى صندوق بنك بلوم النقدى، وصندوق شركة أروب للتأمين النقدى، وصندوق بنك بلوم التراكمى للأسهم، ومحافظ مؤسسات، وفقا لما أعلن عنه محمد حسن، العضو المنتدب للشركة.

وأشار حسن فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إلى أن حجم الصندوق النقدى وصل إلى أكثر من 762 مليونا، بينما وصل حجم صندوق أروب للتأمين إلى نحو 40 مليونا، و8 ملايين لصندوق الأسهم، مشيرًا إلى أن الشركة تتفاوض حاليا مع 3 بنوك محلية، وشركتين قابضتين، و3 صناديق تأمين خاصة، لإدارة صناديقها.

وأوضح حسن أن بلوم تعتزم اقتناص إدارة صنادق التأمين الخاصة لعدد 3 هيئات حكومية ونقابات، بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه، لافتا إلى أنه حال نجاح المفاوضات سيتم البدء فى إدارة محافظ «صنادق المعاشات» اعتبارا من العام المقبل.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، صناديق التأمين الخاص البالغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتعيين مدير استثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار.

وأعلن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، عن توقيع تعاقد مع شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، لتلقى اكتتاب صندوق أروب للتأمين النقدى، لجذب عوائد وأصول أكبر للصندوق، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل نشره استثمار الصندوق ذو العائد التراكمى.

ولفت حسن إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الصندوق إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وعن سبب اختيار شركة مباشر لتسويق الصندوق، قال حسن لإنها واحدة من أكبر الشركات فى مجال تسويق الصناديق الاستثمارية فى السوق حاليا، ولحجم الصناديق الكثيرة والخبرة الكبيرة بها لاسيما فى الناحية الرقمية، حيث تتمتع شركة مباشر ببنية تحتية قوية تسهل على المستثمرين التعامل، موضحا أن بلوم تدرس فى ضوء النتائج المستقبلية لتولى شركة مباشر تسويق صندوق أروب، التوسع فى التعامل معها، لتلقى اكتتاب صناديق أخرى خاصة صندوق بلوم التراكمى للأسهم.

وشدد حسن على أن الشركة لا تنوى حاليا إجراء عمليات دمج أو استحواذ على ثمة شركات فى السوق، لاسيما مع تغيير إدارة البنك، بعد صفقة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، منوها إلى أن حجم رأسمال الشركة يزيد على 10 ملايين جنيه، ولا نية لزيادته؛ لعدم أهمية حجم رأسمال بالنسبة لشركات إدارة الأصول، لعدم تأثيره على النشاط إلا حال تأسيس صندوق.

واستبعد حسن رفع رأسمال الشركة إلى 50 مليون جنيه؛ لتأسيس صندوق، قائلا إن البنك سيتولى تأسيس الصندق حال اتخاذ هذا القرار مستقبلا، مستبعدا أيضا إدارة صناديق خارج مصر فى الوقت الراهن، قائلا إن الأولوية فى عمليات التوسع فى السوق الخارجية للشركة سيكون فى الخليج، ودولة البحرين تحديدا فى المستقبل.

وأعلن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن الشركة تدشن حاليا دورات تعليمية مجانية أون لاين، لصغار المستثمرين وعموم المواطنين، للتعريف بصناديق الاستثمار وأهميتها وعوائدها المجزية، لتعزيز الثقافة المالية للمواطنين.

يشار إلى أن إدارة البورصة، أعلنت فى 9 أغسطس الماضى، تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على أسهم بنك بلوم مصر المصدرة، لعدد 298.623 مليون سهم، بقيمة إجمالية 424.045 مليون دولار.

وكانت هيئة الرقابة المالية، وافقت فى 18 يوليو الماضى،على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC حتى عدد 300 مليون سهم تمثل حتى نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك بلوم مصر، بسعر 22.33 جنيه للسهم (عملة التنفيذ والتسوية بالمعادل 1.42 دولار أمريكى للسهم).

وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية ــ بنك ABC، فى وقت سابق من الشهر الماضى، تعيين عمرو ثروت فى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر بعد موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك.