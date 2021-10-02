ألمانيا تصنف رومانيا وليتوانيا مناطق خطورة عالية بدءا من غد الأحد

قررت السلطات الألمانية اعتبار كل من رومانيا وليتوانيا العضوتين بالاتحاد الأوروبي منطقتي خطورة عالية للإصابة بعدوى فيروس كورونا اعتبارا من غد الأحد.

وبناء على ذلك سيلزم حاليا كل شخص قادم منهما ولم يتم تطعيمه أو شفاؤه بالكامل بعد الإصابة بالفيروس - بالمكوث في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولا يمكنه الإعفاء من ذلك إلا بقضاء خمسة أيام في الحجر مع إجراء فحص بنتيجة سلبية لعدوى كورونا.

كانت سلوفينيا هي الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الأوروبي المصنفة بالكامل في ألمانيا كمنطقة عالية الخطورة.

وتدرج السلطات الألمانية حوالي 70 دولة من دول العالم جزئيا أو كليا على قائمة الأعلى خطورة.

بالإضافة إلى رومانيا وليتوانيا ستنضم كل من بيلاروس والسلفادور في أمريكا اللاتينية يوم غد الأحد إلى القائمة وفقا لما أعلنه معهد روبرت كوخ الألماني أمس الجمعة، وسيتم حذف دولة موزمبيق جنوب شرقي أفريقيا فقط من القائمة.

يجري تصنيف البلدان والمناطق المختلفة على أنها مناطق عالية الخطورة وفقا لنسبة انتقال العدوى فيها.

لكن أرقام الإصابة ليست فقط هي العامل الحاسم في هذا الأمر، بل هناك معايير انتشار الفيروس إضافة إلى العبء الملقى على النظام الصحي أو نقص البيانات عن أوضاع كورونا فيها.