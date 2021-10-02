قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه سيبدأ يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري، وحتى يوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه على العميل الفائز بقطعة أرض التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس أحمد عمران أحمد - في تصريح صحفي - أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 1 : 30، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021 : الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.