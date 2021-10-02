كورونا في أمريكا: 43 مليون إصابة و 700 ألف و285 وفاة

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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 % اليوم السبت مقارنة بنفس الوقت أمس لتصبح 6ر43 مليون إصابة حتى الساعة 0703 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات إلى 700 ألف و285 حتى اليوم السبت.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 73ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0 %عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 62ر3 مليون.

وسجلت أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد تسجيل 328 وفاة.