 القطريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في بلادهم - بوابة الشروق
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القطريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في بلادهم

د ب ا
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:03 ص

يدلى القطريون، اليوم السبت، بأصواتهم لاختيار أعضاء أول مجلس شوري منتخب في بلادهم.

كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قد أصدر في يوليو الماضي، قانونا خاصا بنظام انتخاب أول مجلس للشورى يتم بالاقتراع المباشر في تاريخ البلاد، وكذلك مرسوما يحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

ومن بين 45 عضوا في مجلس الشورى، سيتم انتخاب 30 عضوا بالاقتراع الشعبي، بينما يعين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقية الأعضاء.

ويشارك في الانتخابات 228 مرشحًا من بينهم 26 سيدة.

ويتنافس المرشحون في 30 دائرة انتخابية مختلفة، وسيمثل كل دائرة مرشح واحد في مجلس الشورى.

 


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