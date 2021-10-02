ألمانيا: مطالبات بتسريع إنتاج السيارات الكهربائية في المصنع الرئيسي لفولكس فاجن

طالب مجلس العاملين في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، بتسريع وتيرة إنتاج السيارات الكهربائية بالمصنع الرئيسي للشركة وذلك نظرا لعدم استنفاد الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي يقع بمدينة فولفسبورج.

وقالت رئيسة مجلس العاملين في مجموعة فولكس فاجن، دانيلا كافالو، في بيان اليوم السبت: "الوضع الصعب في مصنع فولفسبورج يشكل مركز الثقل في المشاورات الراهنة الخاصة بجولة التخطيط هذا العام".

وأضافت أنه مع اختتام جولة التخطيط، سيتم تحديد الاستثمارات في مقرات المجموعة على مستوى العالم في غضون ستة أسابيع، مشيرة إلى أن تأثير القرارات سيمتد ليشمل النصف الثاني من العقد الحالي.

وتحدثت كافالو ونائبها جيراردو سكاربينو عن الوضع المتوتر في مصنع فولفسبورج المهدد بتسجيل تراجع تاريخي في حجم إنتاجه للعام الثاني على التوالي، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان حجم إنتاج المصنع العام الماضي وصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة ومن المتوقع أن يتراجع حجم الإنتاج عن هذا المستوى العام الحالي بسبب تقليص أوقات الدوام.

وبهذا قل معدل الإنتاج السنوي للمصنع عن متوسط آخر 10 سنوات، والبالغ نحو 780 ألف سيارة، وليس هذا فحسب، بل إنه تراجع بشكل كبير مقارنة بحجم الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة والتعهد به في حزمة المستقبل التي أقرتها الإدارة التنفيذية للشركة في نهاية 2016 وضمنت ألا يقل معدل الطاقة الإنتاجية للمصنع الرئيسي للشركة عن 820 ألف سيارة سنويا.

وكان تم التعهد في منتصف 2018 بوصول حجم إنتاج المصنع إلى مليون سيارة سنويا.

وقالت كافالو: "حتى مع أخذ العوامل السلبية الراهنة في الاعتبار، وهي أزمة كورونا ونقص أشباه الموصلات، لا نزال بعيدين عن هاتين الخطتين اللتين تم الاتفاق عليهما بصورة مشتركة".

وصرحت كافالو بأن العاملين يساورهم القلق على نحو متزايد " فهم لا يعرفون مثل هذه المراحل الطويلة لتقليص أوقات الدوام"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الزملاء العاملين في المصنع الرئيسي.

من جانبه، رأى سكاربينو أن مشروع فولكس فاجن الرائد لإنتاج السيارة الكهربائية الجديدة تماما "ترينيتي" في مصنع فولفسبورج لن يطوي صفحة تدني حجم الإنتاج في المصنع "فالواضح من تطور الأعداد أن ترينيتي لن تكفي للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في المصنع"، وأضاف أن المصنع يحتاج إلى طريق أسرع نحو التنقل الكهربائي، وقال إنه يجب أن يتعلق الأمر بتطوير موديل لديه القدرة على البيع بأعداد كبيرة.

ووعدت فولكس فاجن بالبدء في إنتاج السيارة ترينيتي في عام 2026.