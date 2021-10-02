أصيب 52 شخصًا جراء اجتياح إعصار شاهين مناطق في جنوب شرق إيران. وفيما رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب، وأطلقت الإمارات العربية المتحدة تحذيرات، قالت مسؤولو الطقس في السعودية إن المملكة لن تتعرض لآثار مباشرة، بحسب سي إن إن عربية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قوله إن 52 شخصًا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الاعصار، فضلا عن 3 أشخاص ظلوا فيها.

واجتاح الإعصار مناطق في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة فجر السبت، وفقا للوكالة.

وأدت ظروف الطقس الحالية في إيران إلى تحطم وغرق لنشي صيد في ميناء بساندر دشتياري، إضافة إلى إغلاق 3 محاور مرورية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس عن مدير عام شؤون الشحن والنقل في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري.

في سياق متصل، رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى استعدادًا لوصول الإعصار إلى سواحل البلاد، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والبقاء في مراكز إيواء أعلنت عنها.

ووجّه السلطان هيثم بن طارق "بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، السبت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وحذرت السلطات العمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

في حين أوقفت وزارة الصخة العُمانية عمل مراكز خدمة التطعيم في مختلف محافظات السلطنة، باستثناء محافظتي الوسطى وظفار، بداية من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

في غضون ذلك، اتخذت الإمارات إجراءات استباقية، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، إنه "سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

بينما قال مسؤولون سعوديون إن المملكة لن تواجه تأثيرات مباشرة للإعصار.

وقال المحلل في مركز الأرصاد السعودي، عقيل العقيل، في تصريحان قناة "الإخبارية"، إن "إعصار شاهين تأثيره على المملكة غير مباشر.. وخلال 48 ساعة سيتحول إلى منخفض جوي ينتج عنه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة".