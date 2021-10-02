إزالة 713 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 في الدقهلية

واصلت محافظة الدقهلية أعمال حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأوضح أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إزالة 30 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 2352 م2 بمراكز ميت غمر والمطرية والمنصورة وطلخا، وبذلك يكون ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدي بالمباني 639 حالة بمساحة 44541 م2، وإزالة 74 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 3 أفدنة و18 قيراطا.

وقال مختار إن إجمالي ما تم إزالته من كافة حالات التعدي بنطاق المحافظة حتى اليوم 713 حالة، منذ بدء أعمال حملات الموجة المشار اليها بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى بالدقهلية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا أعمال التنفيذ للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مضيفًا أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية.