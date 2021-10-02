صحيفة كورية: 93% من إصابات كورونا بين غير المطعمين

ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن الغالبية العظمى93%- من حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حدثت بين الأشخاص غير المطعمين أو بين الذين لم يحصلوا على تطعيم كامل، مما أثار مخاوف، حيث أن حوالي 77ر5 مليون شخص في البلاد، لم يحصلوا بعد على جرعة واحدة.

وأعلن المقر الكوري الجنوبي لمواجهة الكوارث أمس الجمعة أن الاختبارات أظهرت إصابة إجمالي 108 آلاف و646 شخصا بفيروس كورونا، في الفترة من الرابع من تموز/يوليو حتى 19 أيلول/سبتمبر الماضيين، بين هؤلاء، 93% إما غير مطعمين أو لم يحصلوا على تطعيم كامل.

وخلال نفس الفترة، 96% من 2292 شخصا مريضا بشكل خطير، لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، بينما 87% من حالات الوفاة الـ280، كانت لمرضى، لم يحصلوا على تطعيم كامل.

ومازالت حالات الإصابة الجديدة عند الألفين، على الرغم من توخي الحذر.

وفي ضوء تلك البيانات، ذكرت السلطات الصحية أن الأشخاص غير المطعمين، يواجهون مخاطر للإصابة ومن المحتمل أن تكون حالتهم خطيرة، أكثر من المطعمين بشكل كامل، فور إصابتهم.