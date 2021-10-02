«هيرميس» تعتزم التقدم بطلب مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نهاية العام

ــ وليد حسونة: إطلاق النشاط الجديد فى الربع الأول من العام القادم بعد الحصول على «الترخيص»

تعتزم المجموعة المالية هيرميس، التقدم بطلب ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية العام الجارى، وذلك حسبما كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة.



وأوضح حسونة فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هيرميس تعتزم إطلاق الأنشطة التمويلية الجديدة فى الربع الأول من العام القادم، وذلك بعد الحصول على الموافقات الحكومية.



ولفت حسونة إلى أن الطلب الذى تعتزم مجموعة هيرميس التقدم به، سيكون قاصرا على منح الترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقط، وليس تمويل مشروعات متناهية الصغر معا، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس استوفت جميع الشروط المحددة قانونا، والطلب قيد الدراسة والفحص حاليا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.



وفضل الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، عدم الكشف عن حجم رأسمال المصدر والمدفوع.



ويشترط قانون رقم 201 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بألا يقل رأسمال المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقررة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما لا يقل عن 20 مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و5 ملايين لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.



وعن دوافع الخطوة الجديدة، ذكر حسونة أن هيرميس تسعى للتوسع فى جميع أنشطة التمويل بصورها المختلفة، خاصة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنها تستحوذ على 80% من الناتج المحلى الإجمالى بالاقتصاد المصرى.



وشدد حسونة على أن المجموعة تولى اهتماما خاصا بتمويل مشروعات ريادة الأعمال، قائلا إنه على الرغم من ارتفاع حجم المخاطرة بها، إلا أن حال نجاحها تحقق عوائد ربحية مرتفعة ومجزية للغاية، لافتا إلى أن المجموعة استثمرت عبر ذراعها فى مسرعة الأعمال EFGــEV Fintech فى نحو 35 شركة ناشئة، بنحو 30 مليون جنيه، وذلك بقطاعات اللوجستيات، والزراعة، الصحة، والتكنولوجيا المالية، والتعليم، بدول مصر، والإمارات والأردن.