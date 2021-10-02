سفير ألمانيا في الأردن: نعمل على إعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

قال السفير الألماني في الأردن، بيرنهارد كامبمان، إن بلاده تعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، عن كامبمان قوله، بمناسبة العيد الوطني لبلاده "يوم الوحدة الالمانية": "وبالرغم من عدم وجود إشارات ايجابية في الوقت الحالي بخصوص إعادة إطلاق فوري للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم مقدرة اللجنة الرباعية في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى لبعض الوقت، إلا أننا نامل بانتهاء الجمود وعودة المحادثات".

وأضاف أن "ألمانيا تعتبر أن الاحتلال هو احتلال وان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية طبقا للقانون الدولي، وان أي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1967 يجب أن تكون ناتجة عن اتفاق تفاوضي بين الطرفين".

وعرض السفير كامبمان للجهود التي تبذلها ألمانيا بهذا الصدد، خاصة وأن "ألمانيا لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وتعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد"، مشيرا إلى أن بلاده قدمت أكثر من 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ التي تضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والدائم، مشيرا إلى أن "المجموعة تؤمن بأن السلام خيار استراتيجي وضرورة لأمن المنطقة والعالم، وقد اجتمعت في فترة صعبة للتأكيد بأن الأمل لم يفقد وأن المجتمع الدولي ما يزال معنيا بإعادة المفاوضات القادرة على تحقيق تقدم في مسار السلام".

وكشف السفير كامبمان عن عقد اجتماع مرتقب بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في برلين، لمناقشة تخصيص التزامات جديدة للأردن للعام الحالي.

ولفت إلى أن الأردن يمكن أن يكون محورا للإنتاج والتصدير إلى دول المنطقة، لما يتمتع به من استقرار أمني وموقع جغرافي، مبينا أن بلاده ستدعم الأردن ليكون مصدرا منافسا في الاسواق العالمية.

وقال إن "ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مانح للأردن، تدرك حجم التحديات التي يواجهها خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها دول الجوار واستقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا عليه، الأمر الذي دفعنا لزيادة دعمه لتلبية التزاماته واحتياجاته".

وأشار إلى أن صادرات ألمانيا الى الأردن عام 2020 بلغت قيمتها 633.36 مليون يورو، وبلغت وارداتها من الأردن 35.3 مليون يورو، مؤكدا أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي.