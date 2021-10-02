ضبط مخزن لتجميع الدقيق بالمخابز لإعادة وتعبئته وبيعه للجمهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس

مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية ومحمد نصار كبير مفتشى الرقابه التموينية بالمديرية وبرفقه فرحات أبو عاصي المفتش بالرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية أبو المطامير بداخله 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 82% خاصة بالمخابز البلدية، يتم تحليلها وإعادة تدويرها وبيعها بالسوق على أساس أنها دقيق فاخر حر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.