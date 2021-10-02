زار السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، اليوم السبت، محافظة الغربية؛ حيث قام بجولة بمعبد ايزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية، ومتحف طنطا للآثار، ومسجد السيد البدوي.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية؛ حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات و خاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة 29، وتمثال إيمحتب ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف والمجموعة المتنوعة من العملات.

واستمع السفير - خلال جولته بمعبد بهبيت الحجارة - إلى شرح مفصل عن المعبد و تاريخه و حرص علي التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.