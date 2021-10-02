طوكيو تسجل 196 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 4 حالات مقارنة بأمس الجمعة، وبانخفاض 186 حالة مقارنة بيوم السبت من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.



ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 88 شخصا، بانخفاض 5 حالات، عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 719، بانخفاض 59 حالة، مقارنة بأمس الجمعة .



وكانت لجنة من الخبراء، تقدم المشورة لحكومة طوكيو، قد خفضت أمس الأول الخميس مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة على مدار الأسابيع الماضية.