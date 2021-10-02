الآثار: الانتهاء من تجميل ميادين مصر بالكامل والتماثيل التي تحويها خلال 25 يوما

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن مساحة حديقة الأسماك ستظل كما هي والتي تبلغ 9.5 فدان، موضحًا أنه من المقرر استغلال مكان فارغ مسطح يخصص لاصطفاف السيارات.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار لم تشطب أو دمرت أي أثر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن «الأمر لا ولن يتم نهائيًا».

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير القصور المهملة لفترات طويلة، متابعًا: «صرفنا مئات الملايين من الجنيهات لتطوير قصر محمد علي بشبرا، وسيكون جاهزًا للافتتاح خلال بضعة أسابيع».

وأشار أمين المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير طريق الكباش بالكامل، إضافة إلى أعمال الترميم في معابد الكرنك والأقصر، قائلًا إن «الأقصر تتزين لتنافس موكب المومياوات الملكية».

ولفت إلى أن دور الوزارة متعلق بالاهتمام بالمرافق السياحية على مستوى الجمهورية، معلنًا عن بدء ترميم كل التماثيل التراثية وغير التراثية داخل الميادين اعتبارًا من الغد ولمدة 25 يومًا.

وتوقع الانتهاء من تجميل ميادين مصر بالكامل والتماثيل التي تحويها خلال 25 يومًا، مختتمًا أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات والاهتمام بحديقة الأسماك التي طالتها أيادي الإهمال لفترات طويلة؛ لتعود إلى طبيعتها ورونقها مرة أخرى.

وقالت وزارة السياحة والآثار، ردًا على ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك بالزمالك من عداد الآثار، إن «المجلس الأعلى للآثار، لم ولن يشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية».