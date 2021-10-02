احتجاجات للمعارضة الجورجية تلوح في الأفق مع التصويت بالانتخابات البلدية

تجري الانتخابات البلدية في جورجيا، اليوم السبت، حيث يختار الناخبون قائمة من رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية الجديدة على خلفية التوترات السياسية المتجددة مع الظهور المفاجئ لرئيس سابق واحتجازه.

وتعتبر الانتخابات بمثابة استعراض هام للقوة بين حزب الحلم الجورجي الحاكم والحركة الوطنية المتحدة التي يتزعمها الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ، الذي اعتقل لدى عودته إلى البلاد أمس الجمعة بتهم إساءة استخدام منصبه.

كان ساكاشفيلي رئيسًا من 2008 إلى 2013 وعاد إلى جورجيا بعد سنوات في المنفى. وذكرت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقاله أمس الجمعة في إحدى الشقق في تبليسي.

ويبدو أن انتخابات يوم السبت على وشك الانتهاء ، حيث من المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساءً (1600 بتوقيت جرينتش) ، على الرغم من عدم توقع النتائج حتى وقت متأخر من الليل.

وبحلول بعد ظهر اليوم السبت كان حوالي 33 في المئة من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم. ولم ترد أنباء عن وقوع حوادث غير عادية أثناء التصويت، وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إن التصويت يحتاج إلى إنهاء الاستقطاب في المجتمع الجورجي.