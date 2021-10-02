الرئيس الأمريكي يؤكد التزامه الراسخ بتوفير سبل إدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن عن التزامهما الراسخ بالتنوع والإنصاف وتوفير سبل الإدماج وتسهيلات الوصول لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - التزام الولايات المتحدة ببناء قوة عاملة تعكس تنوع الأمة، بما في ذلك أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن شهر التوعية بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يٌعقد في شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال بمساهمات الأشخاص ذوي الهمم العديدة والمتنوعة في أماكن العمل والاقتصاد في البلاد.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذه التوعية تعكس أهمية ضمان حصول هؤلاء الأشخاص على فرص العمل والمشاركة المجتمعية أثناء التعافي من جائحة كوفيد-18.

ووفقا للبيان، تنخرط مكاتب ومجموعات مختلفة في إدارة الولايات الأمريكية طوال شهر أكتوبر في أنشطة لتثقيف موظفيها حول قضايا التوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأكيد التزامهم بثقافة عمل شاملة.