الأمن اللبناني يوقف عصابة تهريب أشخاص من سوريا

أعلن الأمن اللبناني، اليوم السبت، توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا بشمال البلاد.



وقالت المديرية العامة لأمن الدولة -قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان أصدرته اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"- إن معلومات توافرت إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة.



وأضافت أن إحدى الدوريات تمكنت من توقيف فان (سيارة) عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وفي داخله السائق اللبناني و8 رجال وامرأتين و4 أولاد، جميعهم من التابعية السورية.



ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.