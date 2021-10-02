العراق يعلن أن جميع المراكز الانتخابية مؤمنة

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، أن جميع المراكز الانتخابية مؤمنة، مشيرا إلى أن مرحلة التحضيرات على وشك الانتهاء.

وقال سليم - في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إنه "جرى تأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها في جانبي الكرخ والرصافة حيث توجد في جانب الرصافة 10 دوائر انتخابية و7 دوائر انتخابية في جانب الكرخ".

وأضاف أن هنالك ما يقارب 2000 مركز انتخابي، جميعها مؤمنة من قيادة عمليات بغداد والقطاعات الملحقة بها، مؤكداً أن القطاعات الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد، لحماية جميع المراكز من النيران المباشرة وغير المباشرة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أكدت في وقت سابق، دخول القوات الأمنية حالة الإنذار التام لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية، مشددة على عدم سماحها بأي اعتداء أو ضغط على المواطنين بالمراكز الانتخابية.