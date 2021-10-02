الصحة تكشف استعدادها للعام الدراسي الجديد

تطعيم طلاب الجامعات وإصدار شهادات الـQR Code لهم

العمل على الانتهاء من تطعيم 1.6 مليون مواطن من العاملين بالتربية والتعليم خلال أيام

جار الانتهاء من تطعيم جميع موظفي الحكومة وعددهم 3.2 مليون مواطن

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لدخول المدارس، حيث تم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code مجانا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية؛ تمهيدا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

كما خصصت الوزارة للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، بـ1100 مركزا للتطعيم على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي.

واستعدادا للعام الدراسي الجديد تقوم الوزارة بإرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني في خانة طلبة التعليم العالي، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وتشمل 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

ويتيح الموقع الإلكتروني لطلبة الجامعات اختيار مراكز التطعيم الأقرب لهم، للتسهيل عليهم، حيث يمكن لطلبة الجامعات التوجه للتسجيل وتلقي اللقاح على الفور في مراكز الشباب المخصصة للتطعيم؛ بهدف مساعدتهم على التسجيل، حيث تم تجهيز تلك المراكز وإمدادها بالفرق الطبية والتجهيزات اللوجيستية لمواصلة عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

ويتضمن هذا التطبيق خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وناشدت الصحة، طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية كافة، بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا أو التوجه لأقرب مركز شباب مخصص لتلقي اللقاح للتسجيل والتطعيم على الفور، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه جار الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ عددهم حوالي 3.2 مليون مواطن، كما تعمل الوزارة على الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليون مواطن على أن يتم الانتهاء من التطعيم خلال الأيام المقبلة.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.

وفي سياق متصل، استقبلت الوزارة ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة خلال الأيام الماضية منها فايزر واسترازنيكا وسينوفارم وسينوفاك، الي جانب تصنيع ملايين الجرعات من لقاح سينوفاك محلي الصنع أسبوعيا، كما سيتم استقبال ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة خلال الشهر الجاري.