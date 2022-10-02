روسيا تعلن توقيف 180 رجلا في سن التجنيد أثناء محاولة عبور الحدود

أعلنت روسيا توقيف أكثر من 180 رجلا في سن التجنيد الإجباري أثناء محاولتهم الهروب من الخدمة العسكرية عن طريق عبور الحدود إلى جورجيا.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأحد، استنادا إلى المفوضية العسكرية في جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة على الحدود مع جورجيا أن الرجال الموقوفين تم تسليمهم إخطار بالاستدعاء للخدمة العسكرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل نحو عشرة أيام عن تعبئة جزئية لجنود الاحتياط الروس الأمر الذي أدى إلى حالة هروب جماعي للعديد من الرجال في سن التجنيد الإلزامي، حيث لم يفر عشرات الآلاف من الرجال إلى جورجيا في جنوب القوقاز وحسب بل إلى كازاخستان وقرغيزستان الواقعتين في قلب آسيا.

يذكر أن جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان كلها كانت جمهوريات في الاتحاد السوفييتي السابق.

وكانت جمهورية أوسيتيا الشمالية فرضت قيودا على عبور الحدود في الأسبوع الماضي في ضوء موجات الهروب، وأعلنت تشديد الرقابة بالنسبة للرجال في سن التجنيد الإجباري عند الحدود.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المجندين يتعين عليهم إتمام تدريب في "المناطق الخلفية" لمنطقة القتال، وكانت أعلنت في وقت سابق أنه سيتم نشر الرجال الذين يتم استدعاؤهم حديثا في منطقة مجاورة مباشرة لمنطقة القتال لكن ليس في منطقة الحرب نفسها.