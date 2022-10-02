ارتفاع قتلى الحرس الثوري الإيراني إلى 5 عناصر

ارتفع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5.



وقالت وكالة "فرانس برس" إنّ وسائل الإعلام الرسمية التي ذكرت يوم الجمعة اندلاع قتال في مدينة زهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان، أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقيد.



ونقلت عن وكالة "إرنا" إنه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت يرتفع عدد قتلى الحرس الثوري في زهدان إلى 5 قتلى.



وأعلن محافظ سيستان وبلوشستان حسين مدرس خياباني، أن بعض ممن وصفهم بـ"مثيري الشغب والمنتمين لجماعات إرهابية وانفصالية"، ، هاجموا أحد مراكز قوى الأمن الداخلي بمواد حارقة وأسلحة نارية بقصد الاستيلاء عليه.



واتهم المسؤول الإيراني، هؤلاء الأشخاص بإضرام النيران في الممتلكات العامة ونهب العديد من المحلات التجارية.