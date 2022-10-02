إسرائيل: اعتقال خلية لتنظيم داعش خططت للهجوم على مدرسة ثانوية إسلامية

أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بأنه اعتقل ستة أشخاص من مدينة الناصرة بتهمة ما قال إنه الانتماء إلى تنظيم داعش.



وأضاف في بيان له، الأحد، أنه تبين خلال التحقيق معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات بمختلف المخططات، وفق قوله.



وأشار إلى الهدف الرئيسي للهجوم هو مدرسة ثانوية إسلامية في الناصرة، ذاكرا أنهم خططوا لإلحاق الضرر بالمؤسسة التعليمية، بما فيها من طلاب ومعلمين وعاملين.



ووفق الرواية الإسرائيلية، تبين من التحقيق أن المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم، مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال البلاد، ومركز شرطة في محيط سكنهم، والغابات حيث يتنزه اليهود.



وقالت تقارير إعلامية، إنه سيتم في وقت سابق من اليوم الأحد، تقديم لوائح اتهام بحقهم في المحكمة المركزية في الناصرة.