توقف الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة الممدينة المغربي وطريفة الإسباني بسبب الرياح

توقفت حركة الملاحة البحرية بين ميناءي "طريفة" الإسباني و"طنجة المدينة" المغربي، مساء اليوم /السبت/، حتى إشعار آخر، بسبب هبوب رياح قوية.

وأعلنت هيئة إدارة ميناء "طريفة" جنوب إسبانيا - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن قرار التوقف الكلي لجميع الرحلات البحرية المبرمجة مباشرة مع ميناء "طنجة المدينة" المغربي، والتي تستغرق حوالي أربعين دقيقة.

وأرجعت سلطة الميناء هذا التوقف إلى الرياح والعواصف التي يشهدها مضيق جبل طارق، خاصة في المنطقة الغربية، التي يوجد فيها ميناء "طريفة" الأسباني.

وأضافت الهيئة، أنه على المسافرين الراغبين في السفر بين الميناءين تغيير الخط البحري إلى الرابط بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، حيث مازالت الحركة البحرية هناك تعمل بشكل طبيعي.