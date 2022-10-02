إصابات جدري القردة في الولايات المتحدة تتجاوز 25 ألف حالة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة، بلغ 25 ألفا و851 حالة في مختلف الولايات الأمريكية.



وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 010ر5 في ولاية كاليفورينا وحدها، تلتها ولاية نيويورك التي سجلت إجمالى 929ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 529ر2 حالة، تلتها ولاية تكساس بإجمالي 327ر2 حالة وولاية جورجيا بإجمالي 785ر1حالة.



وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.



كان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن إجمالى توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة ، ذكر فيه أنه تم توزيع 596ر803 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 سنة.