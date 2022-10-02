ومضت تقول "إن هذه الانتفاضة قد تكون نشبت بسبب انتهاكات لحقوق المرأة لكنها نتاج 43 عاما من القمع".

التعبئة الروسية العشوائية

وفي الأوبزرفر كتب أندرو روث، مراسل الصحيفة في موسكو، مقالا تحت عنوان: "الكرملين يحاول تهدئة الغضب الروسي بشأن التعبئة العشوائية"، يقول فيه إن البروباغندا الروسية تعمل على صرف اللوم عن فلاديمير بوتين.

ويستهل روث تقريره بالحديث عن ألينا التي ذهبت لمركز التجنيد ثلاث مرات من أجل اسبتعاد زوجها من الذهاب للحرب في أوكرانيا.

حاولت السيدة ألينا عن طريق معارفها في مركز التجنيد، في محج قلعة عاصمة داغستان، إقناعهم باستثناء زوجها الذي خدم في وقت سابق في الجيش الروسي لمدة 15 عاما ويعاني الآن مشكلات صحية بسبب وزنه الزائد.

لكنهم في المرة الأخيرة - ومع التظاهر ضد التعبئة - أخبروا ألينا أن استدعاء زوجها كان خطأ.

ويقول روث: "التعبئة الأولى في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية تسببت في غضب وفوضى في عموم البلاد".

وتابع: الآن، من أجل إنقاذ التعبئة التي أمر بها بوتين، ينتقد جيش من التكنوقراط المحليين والموالين للنظام العملية بشكل واضح، ويوجهون الأنظار نحو عدد قليل من "التفاح الفاسد" في مراكز التجنيد الروسية بدلا من الحديث عن الإخفاقات العسكرية والقرارات السيئة التي اتخذها بوتين، التي قادت الحرب إلى شهرها الثامن.

تقول تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة مركز "أر بوليتيك" المختص بالسياسة الروسية: "إنهم جميعا يحاولون التصرف لصالح بوتين بطريقة أو بأخرى. ليس الأمر أن أيا منهم يأسف حقا لما حدث أو يعتقد أن نهج بوتين خاطئ، إنهم يحاولون التخفيف من تجاوزات النظام لحماية بوتين".

لكن بوتين نفسه قال، في اجتماع مع مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، "إذا ما حدث خطأ، أكرر، يجب تصحيحه. هؤلاء الذين استدعوا بدون سبب وجيه يعودون لمنازلهم".

وهناك شعور بأن السياسيين والنقاد الروس يتدربون على تولي مناصب هامة في الحكومة من خلال الخوض في موضوع أثر على معظم الأسر الروسية حتى النخاع.

يقول أليكسي كوفاليف، رئيس مكتب التحقيق في ميدوزا، وهو موقع إخباري مستقل باللغة الروسية مقره في لاتفيا: "يمكنك أن ترى أن هناك لاعبين جددا يحاولون تحقيق نفوذ سياسي لأنفسهم في كل هذه الفوضى".