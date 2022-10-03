مقتل 4 وفقدان 29 إثر انجراف زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفُقد 29 آخرون بعد العثور على زورق مطاطي ينجرف قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، حسبما أفادت هيئة البث الإسبانية الرسمية (آر تي في سي) اليوم الأحد.

وذكرت الهيئة أن سفينة شحن رصدت الزورق على بعد نحو 300 كيلومتر من جنوب جزيرة جراند كناري، مضيفة أن شخصا واحدا فقط ما زال على قيد الحياة، ويعاني من انخفاض شديد في حرارة الجسم.

وكان أربعة مهاجرين آخرين على متن الزورق قد لقوا حتفهم بالفعل عندما تم العثور عليه، وفقا للهيئة.

وقال الناجي /27 عاما/ إنه كان هناك في الأصل ما مجموعه 34 شخصا من دول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية مختلفة على متن الزورق.

ولم تكن هناك في البداية تفاصيل أخرى متاحة عما حدث للركاب المفقودين وللقارب.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، يحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالقوارب عبر جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي. ومنذ بداية العام، فقد ما لا يقل عن 800 شخص حياتهم أثناء المحاولات ، وفقا للتقرير.



