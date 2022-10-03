إيران: تم إحراز تقدم كبير في المباحثات بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة

أحرزت إيران "تقدما كبيرا" خلال الاسابيع الماضية بشأن تأمين الافراج عن مليارات الدولارت المجمدة في حسابات أجنبية بسبب العقوبات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا).



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، أن إيران قالت إن لديها إيرادات بالعملة الأجنبية تبلغ نحو 7 مليارات دولار من مبيعات النفط تم تجميدها، معظمها في كوريا الجنوبية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية.



وأضافت إسنا أن البنك المركزي الإيراني قال في بيان" بعض المشاكل المصرفية مازالت قائمة، ولكن المناقشات مستمرة مع الأطراف المعنية للتوصل لحل".



وقالت وكالة "نور نيوز" الرسمية إنها تتوقع الإفراج عن الأموال إلى "حسابات جديدة" نتيجة لإعلان الأمم المتحدة أمس السبت عن الإفراج عن شخصين أمريكيين من أصل إيراني هما سياماك نامازي وباقر نامازي من الاعتقال في طهران.