 الكتالونيون يتظاهرون من أجل الانفصال في الذكرى السنوية للاستفتاء - بوابة الشروق
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الكتالونيون يتظاهرون من أجل الانفصال في الذكرى السنوية للاستفتاء

(د ب أ)
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 12:18 ص

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في كتالونيا من أجل انفصال الإقليم، في الذكري الخامسة للاستفتاء حول الانفصال عن إسبانيا.

واحتشد الانفصاليون عند قوس النصر بوسط برشلونة مساء اليوم السبت.

وطالبوا باستقالة الحكومة الإقليمية لرئيس الوزراء بيري أراجونيس، من بين أمور أخرى. ويعتقد المتظاهرون أن أراجونيس يتصرف بتردد شديد في الوفاء بالتعهد الذي قطعه في حملته الانتخابية لإنشاء جمهورية كتالونية مستقلة.

وشارك نحو 11 ألف شخص في المسيرة، وفقا لتقديرات الشرطة.

وحثت دولورس فاليو، رئيسة حركة استقلال كتالونيا، أراجونيس على تقديم "خطة لتحقيق الانفصال". وصاحت: "إذا لم يتمكنوا (الساسة) من القيام بها، فسنقوم بها نحن. لن يتمكنوا من إيقافنا".

وقال أراجونيس في بيان إن حكومته الائتلافية ما زالت تكافح من أجل الانفصال، لكنها ترغب في إجراء استفتاء توافق عليه الحكومة المركزية.

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