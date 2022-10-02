إنقاذ 56 مهاجرا من يخت شراعي قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية

تم إنقاذ 56 مهاجرا من يخت شراعي كان يواجه صعوبات قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية اليوم الأحد.



وقال خفر السواحل اليوناني، إن ثمانية أطفال كانوا من بين الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى ميناء إيجومينيتسا غربي اليونان، مضيفا أن المهاجرين بخير.



وكان المهاجرون قد أرسلوا إشارة استغاثة في اليوم السابق بسبب الرياح القوية في البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا. ولم يتضح في البداية الدول التي جاءوا منها.



ويتم احتجاز المهاجرين بانتظام في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتنظم عصابات التهريب رحلات من ساحل بحر إيجة التركي أو من دول أخرى في شرقى البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.



ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فإن الرحلات الطويلة والظروف المضطربة في أعالى البحار غالبا ما تؤدي إلى عطب بالمحرك أو حوادث أخرى على القوارب ، والتي عادة ما تكون متهالكة.