بولندا تسجل 3565 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

سجلت بولندا 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و297 ألفا و123، وترتفع الوفيات إلى 117 ألفا و598 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و771 ألفا و809 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.