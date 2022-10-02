فرض ارتداء الكمامات مجددا في كوريا الشمالية لمنع تفشي كوفيد-19 والإنفلونزا

فرضت كوريا الشمالية إجراءات ارتداء الكمامات مجددا لمنع تفشي كوفيد-19 والانفلونزا، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الأحد تقارير عن فعاليات تذكارية أقيمت في أماكن مختلفة في اليوم السابق، وهو اليوم العالمي للمسنين، ونشرت صورا لكبار السن الذين يشاهدون العروض وهم يرتدون الكمامات.

كما نشر تلفزيون تشوسون المركزي الكوري الشمالي فعاليات بمناسبة الذكرى 76 لتأسيس جامعة "كيم إيل-سونج"، وهي الجامعة المرموقة في كوريا الشمالية، وعرض أيضا مشهدا لطلاب جامعيين شباب يرتدون الكمامات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد ألغت وجوب ارتداء الكمامات سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج، حيث كان من الصعب رؤية شخص يرتدي الكمامة، ليس فقط في المدارس التي استأنفت الفصول الدراسية، ولكن أيضا في الذكرى 74 لتأسيس النظام الكوري الشمالي (9 سبتمبر) أو في قاعات المؤتمرات الكبرى.

وفي يوم 20 من شهر سبتمبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء المركزية بأن الخبراء يوصون بأن يرتدي جميع المواطنين الكمامات لحماية صحتهم في شهر أكتوبر عندما يبدأ الطقس في البرودة، وتوقعوا إعادة ارتداء الكمامات.

وجاء فرض ارتداء الكمامات قبل شهر واحد تقريبا من التعليمات التي أصدرها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" وقال فيها إنه يجب ارتداء الكمامات مع دخول شهر نوفمبر، وذلك في كلمته في مجلس الشعب الأعلى يوم 8 من شهر سبتمبر الماضي.

ويتم تفسير ذلك بأن كوريا الشمالية بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع زيادة احتمالية تفشي كوفيد-19 بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا.