علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها بالأمس على هامش انعقاد جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات مؤتمر«حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، والتي أشار خلالها إلى إنفاق الحكومة 85 مليار جنيه من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة.



وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن تصريحات الرئيس بشأن الاضطرابات التي شهدتها البلاد في أعقاب يناير؛ استندت إلى معلومات وتقارير أمنية خلال تلك الفترة، معقبا: «امبارح بيتكلموا عن كلام الرئيس عن الترامادول؛ وكأن الرئيس هيكون قلقان، الرئيس عنده كل الملفات والمعلومات».



وتابع: «الرئيس السيسي كان مديرا للمخابرات الحربية وكل معلومات الدولة أمامه، يعني عارف مين كان بيأخذ ترامادول ومين كان بيوزع فلوس، ومين كان بيدفع ويشتري، هذا الرجل لديه كل الملفات من 2011 إلى اليوم، لما يطلع يقول لك امبارح كدا بيقول معلومات حقيقية بناء على تقارير عنده».



وأكد أن مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، كان بمثابة خارطة الطريق نحو مستقبل بناء الدولة المصرية، منوها أن ميادين وشوارع مصر تشهد توافد الملايين من المصريين مساء الإثنين؛ لدعم الرئيس السيسي في سيناريو مكرر لأجواء ثورة الثلاثين من يونيو، معقبا: «مصر اليوم تختار رئيسها.. كمل مشوارك الشعب اختارك».