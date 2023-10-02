ميركل: هناك فرق بين دولة ألمانيا الشرقية والحياة الشخصية

ترى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن هناك فرقا بين دولة ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا) والحياة الشخصية هناك.

وقالت ميركل في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألمانية (زد دي إف): "على الرغم من كل محاولاتها للتأثير على المراهقين، لم تتمكن جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالطبع من أن تحل محل الأسرة. كان لدينا أصدقاء، وكنا نحتفل، ونسافر في عطلة مع الوالدين. كانت هذه كلها خبرات (خاصة).. ثم هناك أيضا خبرات تحمل طابع الدولة. أعني أن وجود الحرية يشكل الناس، لكن غياب الحرية يشكلهم أيضا".

وذكرت ميركل أنها كانت تتحدث دائما أيضا عن أن هناك فرقا "بين دولة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، التي احتفلنا جميعا بحماس بتجاوزها، والحياة الشخصية، والتي هي في أي بلد أكثر من مجرد هيكل للدولة".

وأدلت ميركل بهذه التصريحات في الفيلم الوثائقي "على النبض مع ميتري زيرين" (Am Puls mit Mitri Sirin)، الذي سيُجرى بثه على قناة "زد دي إف"خلال عطلة يوم الوحدة الألمانية الموافق غدا الثلاثاء.