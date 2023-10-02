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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 9:48 ص

توجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى كييف؛ لعقد اجتماع غير رسمي لدعم أوكرانيا، حسبما أعلن منسق شئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين.


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