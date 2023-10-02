وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى كييف؛ لعقد اجتماع غير رسمي لدعم أوكرانيا، حسبما أعلن منسق شئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين.