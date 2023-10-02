سوناك يشبه نفسه بتاتشر في رفض خفض الضرائب قبل الانتخابات ببريطانيا

شبه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نفسه برئيسة الوزراء السابقة ، مارجريت تاتشر، بممانعته دعوات من زملائه المحافظين بإجراء خفض للضرائب، كعطايا للناخبين في فترة ما قبل الانتخابات.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد، تعهد سوناك بأن تكون الأولوية لإجراءات خفض التضخم وليس الضرائب، مشددا على نهجه "شديد المحافظة".

ودعا وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف اليوم الأحد إلى خفض الضرائب قبل إجراء الانتخابات المقبلة، بينما كانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس من بين عشرات الأعضاء بحزب المحافظين الذين قالوا إنهم سيرفضون التصويت لفرض زيادات ضريبية جديدة.

وقال سوناك: "نحن جمعيا محافظون، ونريد بالطبع خفض الضرائب"، لكنه شدد قائلا: "أفضل خفض للضرائب، مع ذلك، هو أن أتمكن من أن أحقق للبلاد في الوقت الراهن خفضا للتضخم بمقدار النصف".

وقال إن ذلك "نهج أكثر محافظة"، مضيفا أن "ذلك ما فعلته مارجريت تاتشر"، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة.