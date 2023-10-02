وزير التموين: مشروعات زيادة الرقعة الزراعية ساهمت في توفير القمح

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لولا مشروعات زيادة الرقعة الزراعية لما استطاعت الدولة توفير القمح هذا العام بحجم أربعة ملايين طن.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه لولا هذا الاستصلاح لحدث تأثير سلبي على الأمن الغذائي للدولة، موضحا أنه إذا لم يتم تنفيذ كل هذه المشروعات خلال الفترة من 2014 إلى 2023 فعلى كل شخص أن يتخيل الوضع الذي كانت ستبلغه مصر.

وتابع: «كل واحد يحافظ على الإجابة لنفسه.. لو رضي عنها خير كبير، وإذا لم يرضَ فيجب أن نستمر في التنمية والبناء».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.