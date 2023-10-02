قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صومعة يتم إنشاؤها في الكيان العسكري، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن سعة الصومعة تصل إلى 100 ألف طن، موضحا أن الوزارة لا تتحمل أي تكلفة في هذا المشروع.

وأشار إلى إنشاء مجمع صوامع في «مستقبل مصر»، تبلغ طاقة المرحلة الأولى 200 ألف طن، وتصل فيما بعد إلى 300 ألف طن.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.