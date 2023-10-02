 الملا يتفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أبوظبي الدولي - بوابة الشروق
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الملا يتفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أبوظبي الدولي


نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 7:26 م

تفقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أديبك 2023.

واستمع إلى شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول ما يضمه الجناح الذي تم تخصيصه لإلقاء الضوء على فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لإبرام شراكات استراتيجية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكد الملا أن معرض اديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات، وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وإنبي والتي تعمل علة تنمية أعمالها في الأسواق الخارجية والدول العربية على وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الأخيرة.

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