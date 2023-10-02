استعرض السفير سامح شكري، وزير الخارجية، جهود الوزارة في ملف حقوق الإنسان الـ9 سنوات الماضية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر.

وأوضح خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الإثنين، أن ملف حقوق يأخذ أبعادا كبيرة، مشددًا على أنه يحظى باهتمام الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان من خلال المنظور الشامل لها، من خلال حقوق الإنسان السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، منوهُا إلى ضرورة عدم توظيف هذا الملف من أجل تحقيق أغراض سياسية، والعمل على إبراز حقوق الإنسان، وتوفيرها له من قبل الدولة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مثلا يحتذى به في كل مكان، فيما يتعلق بكيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق المواطن، مؤكدًا استمرار الوزارة في الدفع والتصدي لكل محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات المهمة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.