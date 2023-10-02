الرئيس السيسي: لم أرضَ بنسبة 100% عن طريقة تناول الإعلام لمشكلات الدولة مع الآخرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يرضَ بنسبة 100% عن طريقة تناول الإعلام لمشكلات الدولة مع الآخرين.



جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.



وأضاف: «أنا مش بحب طولة اللسان.. ولا بحب الإساءة أبدا.. يعني إنت تفضل تسيء ليا وتطول لسانك عليا وأنا أسكت؟ أيوه.. يعني إنت تفضل تمكر بيا وأنا أدافع؟ أيوه».



وتابع: «كل ما تغضب تشتغل أكتر.. كل ما يجرحوك تشقى أكتر.. كل ما يطولوا لسانهم عليك تنجح أكتر.. حوّل الإساءة لوقود نجاح».



واستطرد: «إنت هتقعد تشتموا في الإعلام.. وتقوله مش عارف إيه؟، أنا لا أشوّه لساني بالإساءة أبدا.. مكنتش قادر أقول كده وأقولهم يا جماعة محدش يسيء.. منتكلمش غير في قضايانا ومشاكلنا ومنشتمش حد ولا نسيء لحد».



ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.