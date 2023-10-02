قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الدولة أنشأت خمسة مراكز إصلاح وتأهيل في غضون سنتين.

جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

وأضاف أنه تم في المقابل، هدم 25 سجنا عموميا وتسليمهم للدولة، موضحا أن القيمة السوقية لهذه السجون بجانب قيمة المنشآت الشرطية التي تم الانتقال منها إلى مواقع أخرى تماثل تكلفة إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد على أن هذه المراكز لم تحمل الدولة أي أعباء مالية خلال عملية الإنشاء.

واختتم مساء الاثنين، فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي سلط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات طوال تسع سنوات، واختتمه الرئيس السيسي بإعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة.