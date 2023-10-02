الرئيس السيسي: تشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في الذكاء الاصطناعي

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «إحنا شايفين إن الموضوع ممكن يقفز مننا وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا سواء كمعرفة وتطور».

وشدد على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لهذا المسار، موضحا أن الدولة لا تبخل على وزارة الاتصالات بأي شيء.

وتابع: «كل جنيه بصرف في القطاع ده بتكون له تأثيرات كبيرة على مصر».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.